2020-03-24T11:26:43+03:00
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах из-за коронавируса

Регулятор также просит обрабатывать дезинфицирующим раствором купюры, банкоматы и терминалы
Ася КУЗНЕЦОВА
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Центробанк рекомендовал банкам ввести ограничения на выдачу наличных в банкоматах, работающих в режиме рециркуляцииЦентробанк рекомендовал банкам ввести ограничения на выдачу наличных в банкоматах, работающих в режиме рециркуляцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Центробанк рекомендовал банкам ввести ограничения на выдачу наличных в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции, в рамках борьбы с распространением коронавируса в России. В таких банкоматах работает как выдача, так и приём купюр без какой-либо промежуточной их обработки, сообщается на сайте Банка России.

Центробанк также просит банки выдерживать купюры в специальном растворе в течение срока, равного жизни коронавируса на предметах, перед возвратом в обращение.

Также ЦБ рекомендует клиентам использовать только безналичную оплату товаров и услуг, а руководству банков - дезинфицировать банкоматы и терминалы, которые расположены внутри зданий банков и снаружи.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Центральный банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организация реструктурировать выданные кредиты тем граждан, которые заразились коронавирусом. Такая рекомендация значится в перечне мер по поддержке людей и компаний, пострадавших от пандемии вируса.

Напомним, по состоянию на 23 марта в России выявлено 438 случаев заражения коронавирусом. Вылечились и выписаны из больниц уже 17 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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