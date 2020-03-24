2020-03-24T11:59:57+03:00
В мире

В США женщина помогла потерявшемуся ребёнку и выиграла миллион долларов

Интуиция подсказала Анне Чаркович, что добрый поступок принесёт ей удачу
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Жительница американского города Куз Бэй, штат Орегон, утверждает, что добрый поступок принес ей удачу в лотерееЖительница американского города Куз Бэй, штат Орегон, утверждает, что добрый поступок принес ей удачу в лотерееФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американка Анна Чаркович и её муж Брайан нашли на дороге потерявшегося ребёнка, спасли его из-под колёс на загруженной улице и отвели домой. После этого чутьё подсказало ей купить лотерейный билет. Интуиция не подвела жительницу Орегона, и семейная пара выиграла миллион долларов, сообщает информационный портал UPI.

- Я поняла, что совершила добрый поступок, и теперь что-то хорошее должно случиться со мной. Это карма, - рассказала Анна.

Семья Чаркович планируют сохранить деньги, пока экономическая ситуация в мире не придёт в норму.

- Сейчас в мире творится безумие. Мы очень бережно относимся к выигранным деньгам, - рассказал Брайан.

Ранее сайт kp.ru сообщал о жительнице Подмосковья Надежде Бартош, которая стала первым человеком в России, выигравшем 1 миллиард рублей в лотерее. Счастливый билет она получила 31 декабря от дочери в подарок на день рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появились новые свидетельства искусственного происхождения коронавируса
В США женщина помогла потерявшемуся ребёнку и выиграла миллион долларов
В Китае более 90% больных коронавирусом выздоровели
Названы регионы, где больше всего подскочила плата за ТВ-антенны
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам
ЦБ рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах из-за коронавируса
Директор президентского лицея дал советы, как подготовиться к ЕГЭ
Олимпийский комитет США призвал перенести Олимпиаду-2020
Ростуризм: Все организованные туристы вернутся в Россию на течение недели
Военные России и Турции провели совместное патрулирование в Идлибе
Доллар дешевеет на фоне мер ФРС США
Курс рубля на 24 марта 2020: доллар снизился до 78,62, а евро - до 85,40
В 2019 году среднестатистический россиянин ежемесячно откладывал по 6,6 тысяч рублей
Шойгу сдал тест на коронавирус вместе со всей делегацией, вернувшейся из Сирии
Нуждающимся школьникам предложили выдавать компьютерами и роутерами период дистанционного обучения
Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
В России могут отменить проверки для малого и среднего бизнеса на весь 2020 год
Жаров назначен на пост гендиректора "Газпром-Медиа Холдинг"
Власти Китая 8 апреля откроют транспортное сообщение с Уханем
ЧС может стать основанием для возврата всей стоимости авиабилета
Россияне стали отказываться от путешествий по стране, опасаясь вируса
Доктор Мясников предсказывал пандемию в 2019 году
В Италии снизилась смертность от коронавируса
Посол России в США призвал американских общественников из Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с пандемией в РФ
Цена на нефть марки Brent выросла до 27,93 долларов
Глава Роспотребнадзора заявила, что у переболевших коронавирусом вырабатывается к нему иммунитет