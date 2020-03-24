В США женщина помогла потерявшемуся ребёнку и выиграла миллион долларов

24 Март 2020 2020-03-24T11:59:57+03:00

Жительница американского города Куз Бэй, штат Орегон, утверждает, что добрый поступок принес ей удачу в лотерее Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Американка Анна Чаркович и её муж Брайан нашли на дороге потерявшегося ребёнка, спасли его из-под колёс на загруженной улице и отвели домой. После этого чутьё подсказало ей купить лотерейный билет. Интуиция не подвела жительницу Орегона, и семейная пара выиграла миллион долларов, сообщает информационный портал UPI.

- Я поняла, что совершила добрый поступок, и теперь что-то хорошее должно случиться со мной. Это карма, - рассказала Анна.

Семья Чаркович планируют сохранить деньги, пока экономическая ситуация в мире не придёт в норму.

- Сейчас в мире творится безумие. Мы очень бережно относимся к выигранным деньгам, - рассказал Брайан.

Ранее сайт kp.ru сообщал о жительнице Подмосковья Надежде Бартош, которая стала первым человеком в России, выигравшем 1 миллиард рублей в лотерее. Счастливый билет она получила 31 декабря от дочери в подарок на день рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU