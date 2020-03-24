"Сидите дома": PornHub открыл для всех бесплатный премиум-доступ
Крупнейший порносайт PornHub открыл бесплатный премиум-доступ, чтобы удержать людей в самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса.
На стартовой странице сайта пользователей просят выполнить свою часть борьбы с пандемией вируса и предлагают выбрать один из вариантов ответа: либо самоизолироваться и "насладиться Premium видео бесплатно", либо регулярно мыть руки и соблюдать дистанцию, если нет возможности самоизолироваться.
Пользователи должны ответить какую меру по борьбе с распространением коронавируса они применятФото: Скриншот сайта
Логотип PornHub на сайте также изменён на StayHomeHub.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, флешмоб с хештегом #StayHome запустили врачи Малайзии. Они призвали людей самоизолироваться и оставаться дома, чтобы помочь медикам бороться с пандемией коронавируса. Вскоре к ним присоединились врачи со всего мира.
- Я работаю ради тебя. Останься дома ради меня, - так звучит слоган кампании.
ИСТОЧНИК KP.RU