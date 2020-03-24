"Сидите дома": PornHub открыл для всех бесплатный премиум-доступ

24 Март 2020 2020-03-24T13:20:57+03:00

PornHub открыл бесплатный премиум-доступ, чтобы удержать людей в самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сайт принимает свои меры, чтобы удерживать людей в самоизоляции

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Крупнейший порносайт PornHub открыл бесплатный премиум-доступ, чтобы удержать людей в самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса.

На стартовой странице сайта пользователей просят выполнить свою часть борьбы с пандемией вируса и предлагают выбрать один из вариантов ответа: либо самоизолироваться и "насладиться Premium видео бесплатно", либо регулярно мыть руки и соблюдать дистанцию, если нет возможности самоизолироваться.

Пользователи должны ответить какую меру по борьбе с распространением коронавируса они применятФото: Скриншот сайта

Логотип PornHub на сайте также изменён на StayHomeHub.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, флешмоб с хештегом #StayHome запустили врачи Малайзии. Они призвали людей самоизолироваться и оставаться дома, чтобы помочь медикам бороться с пандемией коронавируса. Вскоре к ним присоединились врачи со всего мира.

- Я работаю ради тебя. Останься дома ради меня, - так звучит слоган кампании.

ИСТОЧНИК KP.RU