2020-03-24T14:16:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Саммит G20 по коронавирусу пройдёт 26 марта

Власти Саудовской Аравии планируют провести встречу 20 стран онлайн
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Кремле. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Кремле. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

Саммит G20, на котором будут обсуждаться меры по борьбе с пандемией коронавируса, пройдёт 26 марта. Ранее власти Саудовской Аравии заявляли, что планируют провести его в режиме онлайн.

Россия получила приглашение от инициатора встречи Эр-Рияда и готовится к саммиту, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

О проведении саммита G20 онлайн из-за ситуации с коронавирусом сообщило испанское правительство после телефонного разговора премьер-министра Испании Педро Санчеса с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Сауда.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Москва согласовывает участие Путина в саммите G20 по коронавирусу с помощью видеосвязи. Представитель Кремля 20 марта также отметил, что в данный момент по дипломатическим каналам согласовывают все технические и содержательные детали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы 10 самых популярных товаров среди россиян во время подготовки к карантину
В Роспотребнадзоре рассказали, что температуру в аэропортах незаметно измеряют каждому
Россияне признали самой важной поправку о доступности медобслуживания
Эксперты рассказали, как дезинфицировать гаджеты
Саммит G20 по коронавирусу пройдёт 26 марта
Психологи рассказали, как не сойти с ума во время карантина
В России продажи презервативов выросли на 30%
Крупнейшие банки меняют режим работы из-за коронавируса
"Сидите дома": PornHub открыл для всех бесплатный премиум-доступ
Полиция задержала пятерых иностранцев, подозреваемых в хищении 12 миллионов рублей
В России начал снижаться спрос на макароны, консервы и крупы
Минтруд: Родители, чьи дети учатся дистанционно, не получат больничный
Правительство выделило Минобороны почти 8,8 млрд рублей на 16 инфекционных центров
Появились новые свидетельства искусственного происхождения коронавируса
В США женщина помогла потерявшемуся ребёнку и выиграла миллион долларов
В Китае более 90% больных коронавирусом выздоровели
Названы регионы, где больше всего подскочила плата за ТВ-антенны
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам
ЦБ рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах замкнутого типа