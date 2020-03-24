Саммит G20 по коронавирусу пройдёт 26 марта

24 Март 2020 2020-03-24T14:16:47+03:00

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Кремле. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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Саммит G20, на котором будут обсуждаться меры по борьбе с пандемией коронавируса, пройдёт 26 марта. Ранее власти Саудовской Аравии заявляли, что планируют провести его в режиме онлайн.

Россия получила приглашение от инициатора встречи Эр-Рияда и готовится к саммиту, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

О проведении саммита G20 онлайн из-за ситуации с коронавирусом сообщило испанское правительство после телефонного разговора премьер-министра Испании Педро Санчеса с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Сауда.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Москва согласовывает участие Путина в саммите G20 по коронавирусу с помощью видеосвязи. Представитель Кремля 20 марта также отметил, что в данный момент по дипломатическим каналам согласовывают все технические и содержательные детали.

ИСТОЧНИК KP.RU