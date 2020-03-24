В Роспотребнадзоре рассказали, что температуру в аэропортах незаметно измеряют каждому

24 Март 2020 2020-03-24T14:53:16+03:00

Тепловизоры установлены во всех международных в аэропортах России ещё со времени распространения лихорадки Эбола в 2014-2015 годах, сообщила главный санитарный врач России Анна Попова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тепловизоры в аэропортах установлены с 2014-2015 годов, когда распространялась лихорадка Эбола

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Тепловизоры установлены во всех международных в аэропортах России ещё со времени распространения лихорадки Эбола в 2014-2015 годах, сообщила главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "Комсомольской правде".

- Когда вы спускаетесь с борта самолета на территории Российской Федерации, в любом международном аэропорту, вы чаще всего не замечаете, но всегда над потоком людей в специально отведенных местах висит тепловизионное оборудование, - рассказала Попова.

Специалисты измеряют температуру пассажиров у выхода из аэропорта или в самолётах в рамках "двойного контроля" для борьбы с распространением коронавируса.

В интервью Анна Попова также отметила, что 82% заболевших переносят коронавирус в лёгкой или практически бессимптомной форме течения.

- То есть это легкое острое респираторное заболевание по клинике или это совсем отсутствие какого-либо проявления, а результат мы получаем только потому, что это люди, контактные по заболевшему, - заключила глава Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU