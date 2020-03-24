Анна Попова: Мы выстроили надежную систему эпидемиологической защиты. Я бы сказала - оборону

- Анна Юрьевна, главный вопрос, который сегодня волнует очень многих - как сейчас Роспотребнадзор оценивает эпидемиологическую ситуацию в стране? Да и вообще - настроение наших людей...

- Настроения нам известны. А что сегодня происходит?.. Мы выстроили надежную систему эпидемиологической защиты. Я бы сказала - оборону.

Мы усилили надзор на границе. Это только около 5 миллионов человек досмотренных. Мы стали смотреть, что называется, «двойным этапом».

- А это как?

- Когда вы спускаетесь с борта самолета на территории Российской Федерации, в любом международном аэропорту, вы чаще всего не замечаете, но всегда над потоком людей в специально отведенных местах висит тепловизионное оборудование.

Его установили в 2014 - 2015 годах, когда была ситуация с лихорадкой Эбола. И сегодня оно эксплуатируется. Каждый спускающийся с борта самолета и прилетевший из другой страны обязательно подвергается такому виду термометрии.

Мы включаем второй этап, - это когда к пассажиру подходит специалист и еще раз в самолете или позже, ближе к выходу из аэропорта, меряет температуру, такой двойной контроль.

- Скажите, речь идет только об аэропортах или о железнодорожных вокзалах тоже?

- На сегодняшний день остановлено все. Так же, как было с Китаем, из Европы теперь тоже не едут поезда.

- Только самолеты?

- Только самолеты и по принципу: столица – столица.

- А машины?

- Работа автомобильных пунктов пропуска тоже приостанавливается на период таких ситуаций.

Целый ряд других мероприятий был проведен. И нам удалось защититься от ситуации, которая развивалась в Китае.

Поэтому мы спокойно реагируем на то, что происходит. Но, безусловно, прилагаем очень серьезные усилия, чтобы ситуацию полностью стабилизировать.

Анна Попова и Александр Гамов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- То есть если рассматривать Россию на фоне других государств, от Китая до Европы и до Штатов, то как мы выглядим?

- Заболеваемость, вы знаете, у нас далеко не самая высокая, чем в мире в целом, больше 200 случаев на сегодняшний день. (Наша беседа состоялась в пятницу, 20 марта. - А.Г.)

Если говорить по «интенсивным показателям», эпидемиологи всегда считают на тысячу, или на 10 тысяч, или на 100 тысяч населения. Так вот, на 100 тысяч - это на сегодняшний день маленькие цифры.

Из общего списка у нас 11 человек, которые заболели в России, но каждый из них имеет очень близкий контакт с тем, кто привез вирус из-за рубежа.

Но я хочу особо заметить, что на сегодняшний день 82% из этого нашего актуального списка имеют инфекцию в легкой или практически бессимптомной форме течения. То есть это легкое острое респираторное заболевание по клинике или это совсем отсутствие какого-либо проявления, а результат мы получаем только потому, что это люди, контактные по заболевшему.

* * *

- Вы лично дома, может, какой-то чай особый пьете или варенье заготовили? Или у вас свои секреты, премудрости есть? Личные ваши советы - только для наших читателей.

- Никаких секретов нет. Люблю хороший чай с лимоном или даже отвар шиповника. Шиповник покупаю. Самой заготавливать у меня пока не получается...

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