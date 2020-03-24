24 Март 2020 2020-03-24T15:47:00+03:00

За нарушение карантина предлагается лишать свободы на срок до 7 лет Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Госдуме предложили взимать штраф до двух миллионов рублей или лишать свободы на срок до семи лет за нарушение карантинных мер по коронавирусу.

В предложенных поправках в Уголовный кодекс говорится о том, что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, «повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний, предлагается наказывать штрафом до 2 миллионов рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от 4 до 5 лет».

Кроме того, предлагается ввести запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от трех до пяти лет, либо ограничением свободы на срок до пяти лет. Семь лет тюрьмы может грозить, если нарушение карантина повлекли смерть двух и более лиц.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина по коронавирусу. До 25 марта свои предложения должны представить Минюст, МВД и Минэкономразвития.

ИСТОЧНИК KP.RU