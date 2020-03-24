2020-03-24T18:18:17+03:00
В мире

Россиянка рассказала, как переживают коронавирус в Нидерландах

Эпидемия COVID-19 распространяется по итальянскому сценарию, но пока власти страны не принимают жестких мер
Елена АКИМОВА
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Россиянка рассказала, как эпидемию коронавируса переживают в НидерландахРоссиянка рассказала, как эпидемию коронавируса переживают в НидерландахФото: REUTERS
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Эпидемия коронавируса COVID -19 распространяется по всему миру. В Нидерландах вирус захватывает новые территории и все чаще звучат высказывания, что сценарий напоминает итальянский. Тем не менее, пока власти страны не принимают жестких мер, магазины и школы функционируют. О том, как переживает коронавирус страна тюльпанов, рассказала россиянка, находящиеся на территории иностранного государства.

Оказывается, в Нидерландах тоже большой популярностью пользуется туалетная бумага, кошачьи консервы и дешевые продукты.

- Я сама нахожусь в группе риска по инвалидности, но никаких льгот мне не положено. Дома я уже десять лет, мой муж трудится техническим директором в компьютерной фирме. Он тоже работает на удаленке уже пять лет, чтобы ухаживать за мной. В качестве мер безопасности мне сказали просто сидеть дома и не выходить никуда. Наша взрослая дочь живет отдельно и она тоже старается не покидать жилья, только чтобы сходить в аптеку, - рассказывает россиянка сайту mk.ru.

Постепенно в стране закрываются частные клиники, а власти пытаются обустроить больничные боксы из гостиниц. Семеи ные врачи стали принимать пациентов в специальных белых комбинезонах и масках, а многие стараются отменить назначенные ранее процедуры по телефону, чтобы не контактировать с пациентами. Волонтеров, как в России, в Нидерландах нет и бесплатной помощи никто не ждет.

- Читаю в газетах: одинокий инвалид даст 3000 евро любому, кто готов отсидеть с ним в карантине. Много сайтов, продающих маски, но это мошенники. Масок нет нигде, муж попытался купить, нам обещали поставку в течении недели, причем за 300 евро и она все равно под вопросом, - говорит россиянка.

По ее словам, на улицах стала очень неспокойно, а порой картины напоминают фильмы ужасов: машины не ездят, люди не ходят, общественный транспорт не везёт и даже почтальоны работают только потому, что им пообещали повысить зарплату.

- Многие магазины закрыли, школьники в карантине, резко возросло число обращений в полицию в связи с домашним насилием над детьми. Экзамены в конце года тоже отменили, все ученики получат оценки на основании выставленных ранее, - заключает женщина.

Тем временем, эпидемиологи прогнозируют, что пик эпидемии в Нидерландах придется к концу первой недели апреля.

Коронавирус, уравнявший знаменитостей с обычными людьми, похоже, не обошел стороной писательницу и светскую львицу Лену Ленину. Сейчас она находится во Франции, где от китайской заразы уже скончались 860 человек.

Звезда рассказала, как боролась с опасной эпидемией и как чувствует себя сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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