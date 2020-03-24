2020-03-24T19:23:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В регионах России из-за коронавируса закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

Соответствующие поручение дало правительство страны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В регионах России из-за коронавируса закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центрыВ регионах России из-за коронавируса закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центрыФото: REUTERS
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В регионах страны закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры из-за ситуации с коронавирусом. Такое поручение дало правительство России после заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», - говорится в поручении правительства.

Кроме того, в регионах страны вводят запрет на курение кальянов в общественных заведениях.

Контроль за исполнением указаний кабмина будет выполнять Роспотребнадзор совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ.

Напомним, ранее власти всех 85 регионов России приняли решение ввести режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В рамках принятых мер отменены все спортивные и массовые мероприятия, а все школы и вузы переходят на дистанционный режим обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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