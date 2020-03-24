Солдаты США на борту авианосца «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусом

24 Март 2020 2020-03-24T22:13:05+03:00

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Тесты на коронавирус COVID-19 трех американских военнослужащих на борту авианосца «Теодор Рузвельт» показали положительный результат. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли.

«Три случая COVID-19 были выявлены среди личного состава на борту авианосца "Теодор Рузвельт". Это первые случаи COVID-19 на корабле, несущем дежурство», - сообщил министр.

Модли уточнил, что сейчас заболевших военных поместили в карантин и уже сегодня их могут увезти с корабля по воздуху.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о стремительном распространении коронавируса в Соединённых Штатах и не исключила, что США станут новым очагом распространения заболевания. При этом ранее в ходе своего брифинга глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что доволен тем, как США борются с коронавирусом. По его словам, «система работает».

По последним данным, в стране зарегистрировано более 46 тысяч случаев заражений COVID-19, а жертвами заболевания стали уже почти 600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU