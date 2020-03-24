2020-03-24T22:13:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Солдаты США на борту авианосца «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусом

Заболевших военных эвакуируют с корабля по воздуху
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Авианосец «Теодор Рузвельт»Авианосец «Теодор Рузвельт»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Тесты на коронавирус COVID-19 трех американских военнослужащих на борту авианосца «Теодор Рузвельт» показали положительный результат. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли.

«Три случая COVID-19 были выявлены среди личного состава на борту авианосца "Теодор Рузвельт". Это первые случаи COVID-19 на корабле, несущем дежурство», - сообщил министр.

Модли уточнил, что сейчас заболевших военных поместили в карантин и уже сегодня их могут увезти с корабля по воздуху.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о стремительном распространении коронавируса в Соединённых Штатах и не исключила, что США станут новым очагом распространения заболевания. При этом ранее в ходе своего брифинга глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что доволен тем, как США борются с коронавирусом. По его словам, «система работает».

По последним данным, в стране зарегистрировано более 46 тысяч случаев заражений COVID-19, а жертвами заболевания стали уже почти 600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Застрявших заграницей россиян внесут в список на выезд до 26 марта
Заполняемость европейских хранилищ газом составила рекордные 60%
Пациент в Исландии заразился двумя штаммами коронавируса
Солдаты США на борту авианосца «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусом
«Время солидарности, а не изоляции»: Генсек ООН призвал G20 отменить санкции из-за коронавируса
Грета Тунберг сообщила, что у нее «вероятно» был коронавирус
Вывозить из России спецпоездом будут только тех украинцев, которые захотят уехать
Сроки пересдачи экзамена в Госавтоинспекции меняются: какие нововведения ждут кандидатов в водители
Трамп хочет открыть границы США к Пасхе
В Госавтоинспекции дали советы кандидатам в водители: как правильно подготовиться и вести себя на экзамене
Госавтоинспекция: В России необходимо усилить проверку качества обучения в автошколах
Под домашним карантином находится треть населения планеты
На пустом перроне в оцеплении: появилось видео с прибывшим в Киев «зараженным» поездом
"В ближайшее время будет выработан план": министр спорта прокомментировал перенос Олимпиады