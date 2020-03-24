2020-03-24T22:22:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Пациент в Исландии заразился двумя штаммами коронавируса

Речь может идти о первом известном случае двойного заражения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пациент в Исландии заразился двумя штаммами коронавирусаПациент в Исландии заразился двумя штаммами коронавирусаФото: REUTERS
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В Исландии один из пациентов заразился сразу двумя штаммами коронавируса COVID-19.

Руководитель биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссон считает, что в данном случае речь может идти о первом известном случае двойного заражения.

Как передаёт журнал Reykjavík Grapevine, второй штамм представляет собой мутацию изначальной версии COVID-19, появившегося в китайской провинции Ухань. Согласно международным базам данных, за пределами Исландии, такая разновидность нового коронавируса не встречалась.

По предварительным данным, второй штамм более «агрессивен», поскольку больной заразил контактировавших с ним именно им.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что распространение коронавируса в мире «набирает обороты». По последним данным, в мире зарегистрировано более 400 тысяч случаев заражения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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