Пациент в Исландии заразился двумя штаммами коронавируса

24 Март 2020 2020-03-24T22:22:49+03:00

Речь может идти о первом известном случае двойного заражения

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В Исландии один из пациентов заразился сразу двумя штаммами коронавируса COVID-19.

Руководитель биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссон считает, что в данном случае речь может идти о первом известном случае двойного заражения.

Как передаёт журнал Reykjavík Grapevine, второй штамм представляет собой мутацию изначальной версии COVID-19, появившегося в китайской провинции Ухань. Согласно международным базам данных, за пределами Исландии, такая разновидность нового коронавируса не встречалась.

По предварительным данным, второй штамм более «агрессивен», поскольку больной заразил контактировавших с ним именно им.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что распространение коронавируса в мире «набирает обороты». По последним данным, в мире зарегистрировано более 400 тысяч случаев заражения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU