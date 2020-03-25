2020-03-25T01:50:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса снизится качество видеороликов на YouTube

Это связано с перегрузкой телекоммуникационной инфраструктуры
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
YouTube снижает качество показа видеороликов по умолчанию, но оставляет пользователям возможность изменить этот параметр вручнуюYouTube снижает качество показа видеороликов по умолчанию, но оставляет пользователям возможность изменить этот параметр вручнуюФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Популярный видеохостинг YouTube предупредил, что с 24 марта понижает установленное по умолчанию качество воспроизведения видеороликов с высокого разрешения HD до стандартного. Это связано с перегрузкой телекоммуникационной инфраструктуры во время пандемии коронавируса COVID-19, когда множество людей во всем мире находятся на карантине или выбрали добровольную самоизоляцию и работают из дома.

«На прошлой неделе мы временно установили в Европейском союзе, Великобритании и Швейцарии стандартное качество воспроизведения видеороликов по умолчанию. Принимая во внимание глобальную природу этого кризиса, с сегодняшнего дня мы вводим это изменение для всего мира», - говорится в заявлении YouTube.

Отмечается, что ресурс оставляет пользователям возможность изменить этот параметр вручную, нужно просто нажать соответствующую иконку и выбрать желаемое качество воспроизведения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон попросил стриминговые платформы транслировать фильмы и сериалы в более плохом качестве – перейти на стандартное разрешение, чтобы снизить трафик в европейских сетях и «сохранить интернет-соединение для всех».

Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как коронавирус помог Китаю: Все бездельники сбежали из городов в деревню и там будут поднимать целину

Эксперт-китаист — о том, как «чума 2020 года» помогает росту могущества государства, где она зародилась (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
США направят на смягчение экономических последствий коронавируса около $6 трлн
Из-за коронавируса снизится качество видеороликов на YouTube
ВОЗ: Число зараженных коронавирусом в мире превысило 372 тысячи
Рейтинг Трампа вырос на фоне борьбы с коронавирусом
Власти Москвы разрешили лечить пациентов с легкой формой коронавируса на дому
При взрыве в сирийском Идлибе ранены двое турецких военных
Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти, но не навредить США
Застрявших за границей россиян внесут в список на выезд до 26 марта
Заполняемость европейских хранилищ газом составила рекордные 60%
Пациент в Исландии заразился двумя штаммами коронавируса
Солдаты США на борту авианосца «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусом
«Время солидарности, а не изоляции»: Генсек ООН призвал G20 отменить санкции из-за коронавируса
Грета Тунберг сообщила, что у нее «вероятно» был коронавирус
Вывозить из России спецпоездом будут только тех украинцев, которые захотят уехать
Сроки пересдачи экзамена в Госавтоинспекции меняются: какие нововведения ждут кандидатов в водители
Трамп хочет открыть границы США к Пасхе
В Госавтоинспекции дали советы кандидатам в водители: как правильно подготовиться и вести себя на экзамене
Госавтоинспекция: В России необходимо усилить проверку качества обучения в автошколах
Под домашним карантином находится треть населения планеты
На пустом перроне в оцеплении: появилось видео с прибывшим в Киев «зараженным» поездом
"В ближайшее время будет выработан план": министр спорта прокомментировал перенос Олимпиады