Из-за коронавируса снизится качество видеороликов на YouTube

25 Март 2020 2020-03-25T01:50:16+03:00

YouTube снижает качество показа видеороликов по умолчанию, но оставляет пользователям возможность изменить этот параметр вручную Фото: REUTERS

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Популярный видеохостинг YouTube предупредил, что с 24 марта понижает установленное по умолчанию качество воспроизведения видеороликов с высокого разрешения HD до стандартного. Это связано с перегрузкой телекоммуникационной инфраструктуры во время пандемии коронавируса COVID-19, когда множество людей во всем мире находятся на карантине или выбрали добровольную самоизоляцию и работают из дома.

«На прошлой неделе мы временно установили в Европейском союзе, Великобритании и Швейцарии стандартное качество воспроизведения видеороликов по умолчанию. Принимая во внимание глобальную природу этого кризиса, с сегодняшнего дня мы вводим это изменение для всего мира», - говорится в заявлении YouTube.

Отмечается, что ресурс оставляет пользователям возможность изменить этот параметр вручную, нужно просто нажать соответствующую иконку и выбрать желаемое качество воспроизведения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон попросил стриминговые платформы транслировать фильмы и сериалы в более плохом качестве – перейти на стандартное разрешение, чтобы снизить трафик в европейских сетях и «сохранить интернет-соединение для всех».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

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ИСТОЧНИК KP.RU