2020-03-25T05:34:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В Госдуме предложили на время карантина освободить россиян от платы за коммуналку

С такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Госдуме предложили освободить россиян от коммуналки на время карантинаВ Госдуме предложили освободить россиян от коммуналки на время карантинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Депутат Госдумы из фракции ЛДПР Василий Власов выступил с предложением освободить россиян от уплаты коммунальных услуг на время карантинных мер, введенных в нашей стране из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Парламентарий уже направил главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо, в котором изложил суть своей инициативы, попросив дать ей оценку и рассмотреть возможность ее реализации.

В частности, Василий Власов отмечает, что людям, чьи доходы и так сократились из-за карантина, «приходится нести дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги вследствие пребывания дома в течение длительного периода».

«Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации», - цитирует письмо депутата РИА Новости.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, 19 марта в связи с коронавирусом во всех 85 регионах России был введен режим повышенной готовности, а накануне правительство ввело новые жесткие меры, цель которых – не допустить распространения инфекции в стране. Всех россиян старше 65 лет призвали оставаться дома и не посещать общественные места, кроме случаев крайней необходимости – например, если нужно сходить в аптеку или к врачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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