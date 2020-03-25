Власти Китая отменили карантин в провинции Хубэй
В среду, 25 марта, в китайской провинции Хубэй был отменен карантин. Власти сняли ограничения на перемещения в пределах региона, а также на въезд и выезд из него. Об этом сообщила пресс-служба местного Управления по профилактике и борьбе со вспышкой пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией.
На сайте правительства провинции уточнили, что решение принято в связи со снижением рисков дальнейшего распространения COVID-19. С административного центра Хубэя - города Ухань - ограничительные меры снимут лишь 8 апреля.
Сайт kp.ru писал, что распространение коронавируса началось именно с этого населенного пункта. Однако темпы выявления новых случаев заражения за последнее время сильно снизились. Многие пациенты с диагнозом COVID-19 уже выписались из Уханьских больниц. Все городские временные госпитали закрыли. Оставшихся пациентов перевели в другие медучреждения.
Ухань после закрытия на карантин.В понедельник появились кадры опустевших улиц и дорог китайского Уханя (провинция Хубэй)
ИСТОЧНИК KP.RU
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