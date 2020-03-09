Из 11 временных госпиталей в Ухане выписались все пациенты: больницы закрыли

9 Март 2020 2020-03-09T09:42:56+03:00

В Ухане закрыли 11 из 14 временных госпиталей Фото: REUTERS

Тех, кто еще не успел поправиться, перевели в другие медучреждения города

Изменить размер текста: A A

В китайском Ухане закрыли 11 из 14 временных госпиталей, которые были созданы на территории стадионов и выставочных центров специально для размещения больных новым коронавирусом.

Практически все пациенты этих медицинских учреждений выздоровели и выписались. Небольшая часть тех, кто еще не успел поправиться, переведены в соседние больницы.

Вместе с выпиской большого количества вылечившихся пациентов 11 из 14 временных госпиталей Уханя перешли в режим отдыха", - сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Эпидемиологическая ситуация в стране, в частности в провинции Хубэй, постепенно улучшается.

Сайт kp.ru писал, что поток пациентов с симптомами инфекционного заболевания начал иссякать в конце февраля-начала марта. После этого временные госпитали в Китае стали частично закрываться. Оставшихся пациентов перераспределили по другим специализированным больницам.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758308" frameborder="0"></iframe> В Ухане за 10 дней построили больницу на 1000 мест.В китайской провинции Хубэй завершилось строительство одной из двух временных больниц для размещения пациентов, зараженных новым типом коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU