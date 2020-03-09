2020-03-09T09:42:56+03:00
В мире

Из 11 временных госпиталей в Ухане выписались все пациенты: больницы закрыли

Тех, кто еще не успел поправиться, перевели в другие медучреждения города
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Ухане закрыли 11 из 14 временных госпиталейВ Ухане закрыли 11 из 14 временных госпиталейФото: REUTERS
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В китайском Ухане закрыли 11 из 14 временных госпиталей, которые были созданы на территории стадионов и выставочных центров специально для размещения больных новым коронавирусом.

Практически все пациенты этих медицинских учреждений выздоровели и выписались. Небольшая часть тех, кто еще не успел поправиться, переведены в соседние больницы.

Вместе с выпиской большого количества вылечившихся пациентов 11 из 14 временных госпиталей Уханя перешли в режим отдыха", - сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Эпидемиологическая ситуация в стране, в частности в провинции Хубэй, постепенно улучшается.

Сайт kp.ru писал, что поток пациентов с симптомами инфекционного заболевания начал иссякать в конце февраля-начала марта. После этого временные госпитали в Китае стали частично закрываться. Оставшихся пациентов перераспределили по другим специализированным больницам.

Карта распространения коронавируса

В Ухане за 10 дней построили больницу на 1000 мест.В китайской провинции Хубэй завершилось строительство одной из двух временных больниц для размещения пациентов, зараженных новым типом коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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