2020-03-25T07:50:42+03:00
В мире

Коронавирус в мире, последние новости на 25 марта 2020 года: перенесена Олимпиада, зараженных больше 400 тысяч

Мы собрали последние новости о распространении коронавируса в мире на 25 марта 2020 года [видео]
Григорий ЛЕОРДА
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Игры-2020 официально становятся Играми-2021Игры-2020 официально становятся Играми-2021Фото: REUTERS
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За прошедшие сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 36000. Таким образом болезнь по всему миру подцепили больше 400 000 человек. За это время вылечились и приобрели иммунитет больше 100 000 человек. Умерло значительно меньше - немногим более двух тысяч. Накануне Владимир Путин завершил очередное совещание с членами штаба по борьбе с коронавирусом словами «Поедем, посмотрим Коммунарку». В ближайший час президент уже ходил по палатам инфекционной больницы, где изолируют и лечат людей с новым диагнозом. Разумеется Путин перед этим облачился в специальный защитный костюм.

В это время премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел сеанс связи с президентом МОК Томасом Бахом. Они решали судьбу Олимпиады 2020. Вскоре МОК выпустил официальное заявление о переносе соревнований:

- Игры XXXII Олимпиады в Токио должны состояться после 2020 года, но не позже лета 2021 года, чтобы можно было обеспечить здоровье спортсменов, всех, кто причастен к Олимпийским играм, и международного сообщества, - говорится в сообщении.

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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