Песков оставил в больнице телефон, на который снимали Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков передал телефон одной из сотрудниц больницы в Коммунарке и попросил ее снять на видео визит главы государства Владимира Путина в учреждение, в котором содержатся зараженные коронавирусом.
Представитель Кремля показал женщине, с каких ракурсов лучше проводить съемку, и куда потом нужно отправить ролик, а вот забирать смартфон отказался. Песков попросил сотрудницу больницы оставить его себе, а потом просто выкинуть.
"Снимайте, совершенно не стесняясь", — цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента.
Напомним, что Путин посетил больницу в Коммунарке во вторник, 24 марта. Он не только пообщался с главврачом медучреждения Денисом Проценко, но и посетил то самое отделение, в котором содержатся инфицированные.
Сайт kp.ru рассказывал о впечатлениях одного из пациентов от встречи с президентом.
Владимир Путин навестил пациента с подозрением на коронавирус в больнице Коммунарки.В ходе визита президент также осмотрел помещения больницы пообщался с главным врачом больницы Денисом Проценко и отметил слаженность работы всего коллектива.
ИСТОЧНИК KP.RU
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