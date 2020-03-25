2020-03-25T09:37:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Песков оставил в больнице телефон, на который снимали Путина в Коммунарке

Представителю Кремля нужно было лишь видео из медучреждения, где содержат зараженных коронавирусом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин в желтом защитном костюмеПутин в желтом защитном костюмеФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков передал телефон одной из сотрудниц больницы в Коммунарке и попросил ее снять на видео визит главы государства Владимира Путина в учреждение, в котором содержатся зараженные коронавирусом.

Представитель Кремля показал женщине, с каких ракурсов лучше проводить съемку, и куда потом нужно отправить ролик, а вот забирать смартфон отказался. Песков попросил сотрудницу больницы оставить его себе, а потом просто выкинуть.

"Снимайте, совершенно не стесняясь", — цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента.

Напомним, что Путин посетил больницу в Коммунарке во вторник, 24 марта. Он не только пообщался с главврачом медучреждения Денисом Проценко, но и посетил то самое отделение, в котором содержатся инфицированные.

Сайт kp.ru рассказывал о впечатлениях одного из пациентов от встречи с президентом.

Владимир Путин навестил пациента с подозрением на коронавирус в больнице Коммунарки.В ходе визита президент также осмотрел помещения больницы пообщался с главным врачом больницы Денисом Проценко и отметил слаженность работы всего коллектива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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