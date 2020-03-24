Пациент коронавирусной больницы рассказал о встрече с Путиным

Навестить больных в Коммунарке, которые слегли с подозрением на китайский вирус, приехал Владимир Путин. Президент ходил по палатам в спецзащите — такие меры безопасности. Одним из пациентов, которого проведал Путин - москвич Дмитрий Гаркави. «КП» позвонила ему, чтобы узнать, как проходила встреча.

- Дмитрий, как к вам приезжал Владимир Владимирович?

- Зашел. И вышел. Был в желтом костюме, респираторе. Пообщались. Пришел, спросил, как я себя чувствую. Узнал, взяли ли у меня тесты. Главврач Денис Проценко отвечал на вопросы. Что тесты первые и третьи сутки отрицательные. Долечиваем пневмонию и все.

- Вас как-то специально готовили?

- Нет. За две минуты сказали, чтобы я встал с кровати. Что идет ко мне Владимир Владимирович.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768492" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Гаркави - пациент коммунарки.

- Скажите честно, вы не сотрудник ФСО? Вы настоящий?

- Нет (смеется). Я сотрудник Первого меда, врач-ортопед, заведую отделением реабилитации. Я начал свой телеграм-канал. И Путину сказали, что я продолжаю просветработу по медицине. Владимир Владимирович сказал: «Правильно. Так и надо!»

- Как вы попали в больницу?

- В понедельник стало не очень хорошо. Вечером сильно болело горло, температура. Во вторник не пошел на работу, отлежался дома, взял больничный. Начал пить антибиотики. Горло болело так, что даже есть не мог. Мне стало потом лучше, но я услышал хрипы при выдохах. Мне это не понравилось. Поехал, сделал КТ. У меня обнаружили пневмонию. Вызвал скорую и уехал в Коммунарку. Тесты на коронавирус отрицательные. В субботу еще один возьмут. Если отрицательный — поеду домой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768491" frameborder="0"></iframe> Путин прибыл в больницу в Коммунарке.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Как больница? - Космос!»: Путин приехал в «коронавирусную» клинику в Коммунарке

Президент России завершил совещание с членами штаба по борьбе с коронавирусом словами «Поедем, посмотрим Коммунарку», и даже сидевшие за столом не поняли, что он имеет ввиду не стройплощадку новой клиники, а именно больницу, куда сейчас доставляют зараженных вирусом. И тем не менее уже через полчаса Путин появился в Коммунарке в спортивном костюме с логотипом школы «Самбо-70» (подробности)

Собянин предложил президенту отправить пожилых людей на карантин по всей России

Путину доложили о борьбе с коронавирусом (подробности)

КСТАТИ

Главврач больницы из Коммунарки: Мы лечим коронавирус с помощью средства от ВИЧ и закона Ньютона

Главврач спецбольницы на «Коммунарке» рассказал, что эти методы позволяют не доводить до искусственной вентиляции легких даже тяжелых больных (подробности)