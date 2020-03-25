Стало известно, на что чаще всего жалуются работающие из дома россияне

25 Март 2020 2020-03-25T09:16:32+03:00

Россияне продолжают выбираться в офис, несмотря на разрешение трудиться из дома Фото: Евгения ГУСЕВА

Оказалось, каждый пятый продолжает ездить в офис, несмотря на разрешение трудиться дома

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Многие сотрудники перешли на удаленный режим работы из-за коронавируса. Но оказалось что такой график далеко не каждому по душе.

Опрос, проведенный HeadHunter, показал, что каждый пятый сотрудник продолжает ездить в офис вопреки рекомендации работодателя трудиться из дома.

В целом же «удаленкой» недовольны 31% респондентов. Чаще всего возникают жалобы на отсутствие необходимой техники и неподходящую обстановку.

Больше всего мешает работе из дома:

Неподходящая мебель – 44%,

Слабый компьютер или ноутбук - 31%,

Низкая скорость интернета - 23%,

Перебои с мобильной связью - 8%.

Тем не менее, 80% сотрудников остаются дома, как того потребовал работодатель, а остальные продолжат посещать офис.

65% объяснили нарушение режима тем, что их работа требует личного присутствия.

34% выбираются в офис потому, что не могут настроиться дома на рабочий рад, а 28% жалуются на отвлекающие факторы (семья, дети, бытовые вопросы), пишет газета "Известия".

Для многих работа на удаленном режиме становится настоящим испытанием. Психологи дают советы, как организовать свой рабочий день таким образом, чтобы работа не стала круглосуточной.

Тем не менее, нет худа без добра: всего-то за неделю работы и учебы по домам в связи с коронавирусом многие заметили, что денег стало уходить заметно меньше. Правда, почему-то так не у всех. Разбираемся, действительно ли удаленка выгоднее для семейного бюджета и какие подводные камни могут возникнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU