Путина проинформировали о дефиците медицинских масок и антисептиков

25 Март 2020 2020-03-25T12:15:55+03:00

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проинформировала президента России Владимира Путина о дефиците медицинских масок и антисептиков на фоне ситуации с коронавирусом.

"Ещё после нашего последнего заседания, на котором был поднят вопрос о том, что не хватает медицинских масок, специальных антисептических средств, я проинформировала президента об этой ситуации. Он уже принял решение о необходимых мерах", - сообщила сенатор.

Она подчеркнула, что глава государства всегда оперативно реагирует на обращения граждан, в том числе парламентариев, и ситуация в фармацевтической отрасли уже начала меняться в лучшую сторону, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что правительство обещало устранить нехватку антисептиков в аптеках к 23 марта. Отечественная промышленность способна обеспечить россиян всем необходимым, и на места уже поступают достаточные объемы продукции. Это касается, в том числе, продуктов. Из-за ажиотажа товары просто не успевали поставлять и выставлять на прилавки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ИСТОЧНИК KP.RU