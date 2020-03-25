2020-03-25T12:15:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Путина проинформировали о дефиците медицинских масок и антисептиков

Были приняты необходимые меры, благодаря которым ситуация уже улучшилась
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проинформировала президента России Владимира Путина о дефиците медицинских масок и антисептиков на фоне ситуации с коронавирусом.

"Ещё после нашего последнего заседания, на котором был поднят вопрос о том, что не хватает медицинских масок, специальных антисептических средств, я проинформировала президента об этой ситуации. Он уже принял решение о необходимых мерах", - сообщила сенатор.

Она подчеркнула, что глава государства всегда оперативно реагирует на обращения граждан, в том числе парламентариев, и ситуация в фармацевтической отрасли уже начала меняться в лучшую сторону, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что правительство обещало устранить нехватку антисептиков в аптеках к 23 марта. Отечественная промышленность способна обеспечить россиян всем необходимым, и на места уже поступают достаточные объемы продукции. Это касается, в том числе, продуктов. Из-за ажиотажа товары просто не успевали поставлять и выставлять на прилавки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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