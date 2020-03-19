Дефицит антисептиков в аптеках будет устранен к 23 марта

19 Март 2020 2020-03-19T14:40:59+03:00

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Дефицит антисептиков в российских аптеках будет устранен к 23 марта. Отечественная промышленность способна обеспечить все потребности населения. Улучшения будут видны уже в начале следующей недели. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Что касается лечебных учреждений, федеральных и региональных органов исполнительной власти, во всех местах уже поступают достаточные объемы. И в аптеках, мы рассчитываем на то, что население увидит эти объемы", - сказал глава ведомства.

Он также спрогнозировал спад ажиотажа на продукты в ближайшие дни. Запасов ритейлеров хватит минимум на два месяца, и покупатели видят, что дефицита нет, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что ранее в социальных сетях начали появляться фотографии пустых полок в магазинах. Люди начали массово скупать гречку и другие продукты, завозить и выкладывать товар попросту не успевают.

Спецкор "КП" Дмитрий Стешин решил сравнить проблемы современных россиян с бытом советских граждан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766831" frameborder="0"></iframe> Москвичи начали закупаться товарами первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU