Дефицит антисептиков в аптеках будет устранен к 23 марта
Дефицит антисептиков в российских аптеках будет устранен к 23 марта. Отечественная промышленность способна обеспечить все потребности населения. Улучшения будут видны уже в начале следующей недели. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Что касается лечебных учреждений, федеральных и региональных органов исполнительной власти, во всех местах уже поступают достаточные объемы. И в аптеках, мы рассчитываем на то, что население увидит эти объемы", - сказал глава ведомства.
Он также спрогнозировал спад ажиотажа на продукты в ближайшие дни. Запасов ритейлеров хватит минимум на два месяца, и покупатели видят, что дефицита нет, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал, что ранее в социальных сетях начали появляться фотографии пустых полок в магазинах. Люди начали массово скупать гречку и другие продукты, завозить и выкладывать товар попросту не успевают.
Спецкор "КП" Дмитрий Стешин решил сравнить проблемы современных россиян с бытом советских граждан.
Москвичи начали закупаться товарами первой необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU
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