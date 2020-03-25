Мишустин поручил увеличить число больничных коек в регионах из-за ситуации с коронавирусом
В регионах необходимо увеличить количество коек для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, а губернаторов будут строго наказывать в случае выявленных недостатков в борьбе с распространением вируса. Об этом заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин в среду на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
По словам премьер-министра, власти на местах должны провести необходимую работу, чтобы быть готовыми в оперативном режиме организовать больничные места для всех, у кого будет выявлена коронавирусная инфекция.
- Если губернатор или профильный министр не уделяет этой работе достаточно внимания, мы будем принимать меры и очень строго наказывать, - сказал Михаил Мишустин.
Премьер сделал акцент на том, что пренебрегать здоровьем людей в такой период недопустимо.
Мишустин также поручил увеличить количество коек в больницах для лечения зараженных. Губернаторам необходимо до 27 марта доложить в правительство РФ о количестве коек в своих регионах.
Меры профилактики вирусных инфекций.
ИСТОЧНИК KP.RU
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