2020-03-21T13:58:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Мишустин предостерег предприятия от сокращений персонала на фоне коронавируса

Правительство будет наказывать за необоснованные увольнения и задержку зарплат
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Михаил МишустинМихаил МишустинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Правительство России будет мониторить своевременную выплату зарплат в условиях распространения коронавируса. Данные планирует проверять еженедельно. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он напомнил работодателям о необходимости введения гибкого режима труда в связи с пандемией COVID-19, а также призвал прибегать к увольнению лишь в крайних случаях.

Власти будут следить за тем, чтобы у руководителей компаний не было такого соблазна. Если же станет известно о необоснованных сокращениях или долгах по зарплатам, то введенный ранее мораторий на взыскание налогов с предприятий отменят, передает "Интерфакс".

"Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура", - сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам в субботу, 21 марта.

Он подчеркнул, что простые граждане и их работодатели могут найти всю актуальную информацию на специальном портале онлайнинспеция.рф.

Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах

ИСТОЧНИК KP.RU

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