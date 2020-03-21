Мишустин предостерег предприятия от сокращений персонала на фоне коронавируса
Правительство России будет мониторить своевременную выплату зарплат в условиях распространения коронавируса. Данные планирует проверять еженедельно. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он напомнил работодателям о необходимости введения гибкого режима труда в связи с пандемией COVID-19, а также призвал прибегать к увольнению лишь в крайних случаях.
Власти будут следить за тем, чтобы у руководителей компаний не было такого соблазна. Если же станет известно о необоснованных сокращениях или долгах по зарплатам, то введенный ранее мораторий на взыскание налогов с предприятий отменят, передает "Интерфакс".
"Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура", - сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам в субботу, 21 марта.
Он подчеркнул, что простые граждане и их работодатели могут найти всю актуальную информацию на специальном портале онлайнинспеция.рф.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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