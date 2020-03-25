Путин обратится к россиянам по поводу коронавируса

25 Март 2020 2020-03-25T13:41:45+03:00

Все мероприятия президента в Санкт-Петербурге были отменены ради этого выступления

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Президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом. Ведется работа над текстом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас президент заканчивает работу над текстом обращения", - сказал представитель Кремля.

Обращение Путина к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом: прямая трансляция.Президент Владимир Путин выступает с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом

Он подчеркнул, что Владимир Путин уже отменил все мероприятия, которые были запланированы в рамках его визита в Санкт-Петербург, и остался в Москве. Такая необходимость возникла по итогам многочасового совещания на тему эпидемиологической ситуации, которое состоялось во вторник, а также после обсуждения этой проблемы с руководством правительства и Центрального Банка.

"Оно (обращение - прим. ред) будет транслироваться по телевизору буквально в ближайшие часы", - сообщил Песков журналистам.

Сайт kp.ru писал, что за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 163 человек и достигло 658. Из них 29 пациентов уже выздоровели и покинули больницы.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

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ИСТОЧНИК KP.RU