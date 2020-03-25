2020-03-25T14:11:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин поручил проверить войска на готовность к борьбе с коронавирусом

В случае необходимости армия начнет решать задачи по недопущению распространения инфекции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир Путин поручил проверить российские войска на готовность к борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, Об этом в среду, 25 марта, сообщил министр обороны страны генерал армии Сергей Шойгу.

"Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией", — цитирует ТАСС главу ведомства.

Путин прибыл в больницу в Коммунарке.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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