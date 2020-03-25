Путин поручил проверить войска на готовность к борьбе с коронавирусом

25 Март 2020 2020-03-25T14:11:53+03:00

В случае необходимости армия начнет решать задачи по недопущению распространения инфекции

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Президент РФ Владимир Путин поручил проверить российские войска на готовность к борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, Об этом в среду, 25 марта, сообщил министр обороны страны генерал армии Сергей Шойгу.

"Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией", — цитирует ТАСС главу ведомства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768491" frameborder="0"></iframe> Путин прибыл в больницу в Коммунарке.

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ИСТОЧНИК KP.RU