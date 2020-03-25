Пособия по безработице увеличат с 8 до 12 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин призвал работодателей обеспечить на рынке труда стабильность и не допустить всплеска безработицы. По его словам, государство обязательно в этом поможет.
Также он предложил увеличить пособие по безработице до 12 тысяч рублей. Об этом 25 марта глава государства сообщил во время обращения к гражданам по видеотрансляции.
- Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой в 8 тысяч рублей в месяц. Предлагаю увеличить её до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей, - сказал Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что сейчас крайне важно предотвратить быстрое распространение болезни в связи с чем объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. В своем обращении к россиянам он уточнил, что выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля.
- Аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти продолжат свою работу, - уточнил президент.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что накануне глава государства посетил больницу в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с диагнозом "коронавирусная инфекция".
Путин: Автоматически продлеваются льготы и пособия.
ИСТОЧНИК KP.RU