Миллион алых роз на помойку: в Нидерландах из-за ситуации с коронавирусом уничтожают горы цветов

25 Март 2020 2020-03-25T17:13:28+03:00

Цветочный бизнес в стране тюльпанов увядает на глазах, не выдержав натиска COVID-19. Фото: EPA/ТАСС

Цветочный бизнес в стране тюльпанов увядает на глазах, не выдержав натиска COVID-19

Изменить размер текста: A A

В Нидерландах в разгаре сезон тюльпанов, однако в этом году миллионы роз, тюльпанов, хризантем и других цветов отправятся не в цветочные лавки, а прямиком на помойку. В стране уничтожаются миллионы цветов в день, спрос на которые резко сократился из-за пандеммии коронавируса, объявленной ВОЗ.

- Это единственно возможное решение в данной ситуации. Голландский аукцион существует уже более ста лет, но мы впервые находимся в таком кризисе, - цитирует информационное агентство AFP слова Мишеля Ван Ши, представителя аукционного дома для цветов Royal FloraHolland,.

В Нидерландах в разгаре сезон тюльпанов, однако в этом году миллионы роз, тюльпанов, хризантем и других цветов отправятся не в цветочные лавки, а прямиком на помойку. Фото: EPA/ТАСС

В общей сложности в Нидерландах подвергнуто уничтожению от 70 до 80 процентов всего годового производства цветов. Это является огромным ударом для страны, где тюльпаны являются таким же символом национальной идентичности, как ветряные мельницы и сыр.

В сложившейся ситуации Королевская Ассоциация производителей луковиц заявила, что она начинает кампанию, призывающую клиентов «покупать цветы, а не туалетную бумагу».

В Нидерландах цветоводам пришлось уничтожить почти все свои детища из-за нулевого спроса.

ИСТОЧНИК KP.RU