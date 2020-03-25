Миллион алых роз на помойку: в Нидерландах из-за ситуации с коронавирусом уничтожают горы цветов
В Нидерландах в разгаре сезон тюльпанов, однако в этом году миллионы роз, тюльпанов, хризантем и других цветов отправятся не в цветочные лавки, а прямиком на помойку. В стране уничтожаются миллионы цветов в день, спрос на которые резко сократился из-за пандеммии коронавируса, объявленной ВОЗ.
- Это единственно возможное решение в данной ситуации. Голландский аукцион существует уже более ста лет, но мы впервые находимся в таком кризисе, - цитирует информационное агентство AFP слова Мишеля Ван Ши, представителя аукционного дома для цветов Royal FloraHolland,.
В Нидерландах в разгаре сезон тюльпанов, однако в этом году миллионы роз, тюльпанов, хризантем и других цветов отправятся не в цветочные лавки, а прямиком на помойку. Фото: EPA/ТАСС
В общей сложности в Нидерландах подвергнуто уничтожению от 70 до 80 процентов всего годового производства цветов. Это является огромным ударом для страны, где тюльпаны являются таким же символом национальной идентичности, как ветряные мельницы и сыр.
В сложившейся ситуации Королевская Ассоциация производителей луковиц заявила, что она начинает кампанию, призывающую клиентов «покупать цветы, а не туалетную бумагу».
В Нидерландах цветоводам пришлось уничтожить почти все свои детища из-за нулевого спроса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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