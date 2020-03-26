В Китае выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом, все - ввозные

26 Март 2020 2020-03-26T04:25:37+03:00

За сутки из китайских больниц выписались более 400 выздоровевших Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За сутки в больницах КНР умерли шесть больных пневмонией нового типа, выздоровели более 400

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За минувшие сутки на территории материкового Китая медики выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, причем все – ввозные из-за границы, ни одного «местного» случая. Таким образом, общее число ввозных случаев заражения в Поднебесной возросло до 541. Всего же за три месяца с начала вспышки заболевания в КНР заразились 81667 человек.

Кроме того, за прошедший день от вызываемой этой инфекцией пневмонии нового типа скончались шесть больных, выписались из больниц 401 человек. С начала эпидемии в общей сложности умерли 3285 пациентов, полностью выздоровели 73775 – 91%.

Такие цифры 26 марта обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, Китай справился со вспышкой коронавируса, но 23 марта в стране была зафиксирована первая смерть от нового заболевания - хантавируса. Житель провинции Юньнань скончался прямо в автобусе по пути на работу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/767993" frameborder="0"></iframe> Китай ведет ожесточенную борьбу с COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU