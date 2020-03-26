В Минздраве готовятся к «взрывному» развитию ситуации

26 Март 2020 2020-03-26T07:27:54+03:00

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В России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Николай Малышев. Он напомнил, что за минувшие сутки коронавирусной инфекцией в России заразились 163 человека - почти в три раза больше, чем было днём ранее.

«Мы готовимся к взрывному развитию по типу ядерной реакции. Сначала мы видели арифметическое добавление количества заболевших, а сейчас оно, по сути, геометрическое», - заявил он.

Профессор сообщил, что теперь по всей стране, в том числе в Москве, готовятся новые стационары, оборудованные по последним требованиям, поскольку в условия «взрывного» развитие заболевания «самое важное — не растеряться и оказывать помощь именно тем, кому это требуется».

По данным на 26 марта за все время в России зафиксировано 658 заражений, 29 человек уже выздоровели.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве новой больницы для пациентов с коронавирусом, в которой будет 500 мест, из них 250 – в реанимации, а также более 20 тысяч единиц медицинского оборудования. Более того, в столице готовят около 5 тысяч коек в действующих больницах.

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ИСТОЧНИК KP.RU