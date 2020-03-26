Из-за переноса голосования по поправкам в Конституции 22 апреля будет рабочим днём
В связи с переносом даты общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституцию России, 22 апреля будет рабочим днем. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Напомним, в среду, 25 марта, в своем обращении к Россиянам глава государства Владимир Путин сообщил о переносе даты голосования по поправкам в Конституции из-за распространения коронавируса. Российский лидер не назвал новой даты голосования, но уточнил, что решение будет принято в зависимости от эпидемиологической ситуации.
В своем обращении президент России неоднократно подчеркивал, что главное - это жизни, здоровье и безопасность граждан, и именно поэтому было принято решение о переносе даты голосования по Конституции. Кроме того, он сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией нерабочей объявлена неделя с 30 марта по 5 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU