26 Март 2020 2020-03-26T11:59:44+03:00

Курс рубля на 26 марта 2020 года: доллар подорожал до 79,03, евро – до 86,18 Фото: Евгения ГУСЕВА

На открытии торгов Мосбиржи стал известен курс рубля на 25 марта 2020 года

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На открытии торгов Московской фондовой биржи утром в четверг, 26 марта 2020 года, ослаб по отношению к доллару и евро.

По отношению к американской валюте рубль потерял 1% в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов и теперь оценивается в 79,03 рубля,

Рост европейской валюты составил 1,3% и теперь валюта торгуется по 86,18 рубля.

Напомним, днем ранее на открытие торгов рубль укреплялся по доллару. Американская валюта потеряла в цене девять копеек и торговалась в 78,2 рубля, а евро немного прибавил в стоимости до 84,55 рубля.

Однако на фоне обращения президента России Владимира Путина к гражданам в связи с распространением коронавируса доллар подорожал на 98 копеек и достиг 79,23 рубля, подорожал до 85,66 рублй.

ИСТОЧНИК KP.RU