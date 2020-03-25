Курс рубля на 25 марта 2020 года: доллар - 78,2, евро - 84,5
На открытии торгов Московской фондовой биржи утром в среду стал известен курс рубля на 25 марта 2020 года.
Так, доллар потерял девять копеек и теперь оценивается в 78,2 рубля, а евро немного прибавил в стоимости. Рост в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов составил семь копеек. Валюта торгуется по 84,55 рубля.
Сайт kp.ru писал, что курс рубля снизился на фоне срыва сделки ОПЕК+, удешевления нефти и распространения коронавируса COVID-19 по миру. В СМИ и интернете обсуждают возможность прямой раздачи денег россиянам в рамках поддержки.
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс такую инициативу уже поддержал. По его мнению, нужно предусмотреть выборочный подход, чтобы деньги получили те, кому они действительно необходимы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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