Курс рубля на 25 марта 2020 года: доллар - 78,2, евро - 84,5

25 Март 2020 2020-03-25T11:08:01+03:00

На открытии торгов Мосбиржи стал известен курс рубля на 25 марта 2020 года

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На открытии торгов Московской фондовой биржи утром в среду стал известен курс рубля на 25 марта 2020 года.

Так, доллар потерял девять копеек и теперь оценивается в 78,2 рубля, а евро немного прибавил в стоимости. Рост в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов составил семь копеек. Валюта торгуется по 84,55 рубля.

Сайт kp.ru писал, что курс рубля снизился на фоне срыва сделки ОПЕК+, удешевления нефти и распространения коронавируса COVID-19 по миру. В СМИ и интернете обсуждают возможность прямой раздачи денег россиянам в рамках поддержки.

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс такую инициативу уже поддержал. По его мнению, нужно предусмотреть выборочный подход, чтобы деньги получили те, кому они действительно необходимы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU