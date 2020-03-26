Песков: в России де-факто нет эпидемии коронавируса
В России де-факто эпидемии коронавируса COVID-19 нет, ситуация гораздо лучше, чем во многих странах, однако государство должно быть готово и к худшему сценарию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В данном случае эвентуальные рассуждения вряд ли уместны. Единственное, что я хочу ещё раз напомнить, у нас де-факто эпидемии нет (…) Надеемся, что Россия избежит эпидемии коронавируса, но государство должно быть готово и к худшему сценарию», - сказал представитель Кремля.
По словам пресс-секретаря президента, такая ситуация с COVID-19 сложилась благодаря мерам, «которые заблаговременно начало принимать наше правительство». Кроме того, благодаря «той эффективной системе противодействия распространению коронавирусу, которая была создана в России».
Песков отметил, что на данный момент оснований для продления режима нерабочих дней в России из-за коронавируса пока нет. Он также отметил, что предстоящая нерабочая неделя не приведет к сокращению праздничных дней.
Напомним, 25 марта в своем обращении президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что главное - это жизни, здоровье и безопасность граждан, и в связи с эпидемиологической ситуацией объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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