Путин назвал важнейшей задачей сохранение здоровья граждан

26 Март 2020 2020-03-26T13:50:33+03:00

Российский лидер отметил, нужно провести четкую грань между благотворительной работой и коммерческой деятельностью

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Предприниматели предложили президенту России Владимиру Путину расширить спектр мер по поддержке бизнеса в период коронавируса.

Его попросили обратить внимание на поддержку некоммерческих организаций, которые решают социальные задачи, а также наложить мораторий на НДС и налог на прибыль по товарным пожертвованиям.

«Это чрезвычайно востребованная сейчас работа. Благородное дело. Благотворительную деятельность мы поддерживаем. Но давайте не будем забывать, что благотворительная работа и коммерческая это разные вещи. Должна быть четкая грань», - отметил глава государства.

В разговоре с бизнесменами Путин назвал важнейшей задачей сейчас сохранение здоровья граждан.

Как сообщил сайт kp.ru, сегодня Путин встречается с предпринимателями, чтобы выслушать их предложения представителей бизнеса в условиях коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768892" frameborder="0"></iframe> Путин - о благотворительности.

ИСТОЧНИК KP.RU