Путин назвал важнейшей задачей сохранение здоровья граждан
Предприниматели предложили президенту России Владимиру Путину расширить спектр мер по поддержке бизнеса в период коронавируса.
Его попросили обратить внимание на поддержку некоммерческих организаций, которые решают социальные задачи, а также наложить мораторий на НДС и налог на прибыль по товарным пожертвованиям.
«Это чрезвычайно востребованная сейчас работа. Благородное дело. Благотворительную деятельность мы поддерживаем. Но давайте не будем забывать, что благотворительная работа и коммерческая это разные вещи. Должна быть четкая грань», - отметил глава государства.
В разговоре с бизнесменами Путин назвал важнейшей задачей сейчас сохранение здоровья граждан.
Как сообщил сайт kp.ru, сегодня Путин встречается с предпринимателями, чтобы выслушать их предложения представителей бизнеса в условиях коронавируса.
Путин - о благотворительности.
ИСТОЧНИК KP.RU