«Все что вы скажите - будет услышано»: Путин начал встречу с предпринимателями

26 Март 2020 2020-03-26T13:50:49+03:00

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Президент России Владимир Путин начал встречу с предпринимателями страны, чтобы выслушать их предложения, оценки, идеи в условиях борьбы с распространением коронавируса нового типа.

«Цель нашей встречи только в одном - послушать вас напрямую. Ваши предложения, оценки, идеи, а мы постараемся соответствующим образом на это отреагировать. Все что вы скажите, будет услышано», - сказал глава государства начиная свою встречу с предпринимателями.

Напомним, днем ранее российски лидер обратился к россиянам и рассказал о своих предложениях в условиях коронавируса. Так Путин поручил предусмотреть каникулы по ипотечным и потребительским кредитам. Компаниям малого и среднего бизнеса предоставят отсрочку по всем налогам, кроме НДС. Кроме того, президент сообщил, что все льготы и пособия будут продлены автоматически.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768894" frameborder="0"></iframe> Путин: У нас две проблемы - обрушился рынок нефти и вирус этот прилетел.Путин на встрече с предпринимателями: Я не буду характеризовать обстановку, вы все люди грамотные, смотрите интернет и СМИ, видите, что происходит. У нас две проблемы: обрушился рынок нефти и вирус этот прилетел

ИСТОЧНИК KP.RU