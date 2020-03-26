«Все что вы скажите - будет услышано»: Путин начал встречу с предпринимателями
Президент России Владимир Путин начал встречу с предпринимателями страны, чтобы выслушать их предложения, оценки, идеи в условиях борьбы с распространением коронавируса нового типа.
«Цель нашей встречи только в одном - послушать вас напрямую. Ваши предложения, оценки, идеи, а мы постараемся соответствующим образом на это отреагировать. Все что вы скажите, будет услышано», - сказал глава государства начиная свою встречу с предпринимателями.
Напомним, днем ранее российски лидер обратился к россиянам и рассказал о своих предложениях в условиях коронавируса. Так Путин поручил предусмотреть каникулы по ипотечным и потребительским кредитам. Компаниям малого и среднего бизнеса предоставят отсрочку по всем налогам, кроме НДС. Кроме того, президент сообщил, что все льготы и пособия будут продлены автоматически.
Путин: У нас две проблемы - обрушился рынок нефти и вирус этот прилетел.Путин на встрече с предпринимателями: Я не буду характеризовать обстановку, вы все люди грамотные, смотрите интернет и СМИ, видите, что происходит. У нас две проблемы: обрушился рынок нефти и вирус этот прилетел
ИСТОЧНИК KP.RU