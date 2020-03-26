60% работников нравятся режим вынужденной удаленки
Платформа «Mail.ru для бизнеса» провела опрос, который показал, сколько сотрудников среднего и малого бизнеса работают из дома, как они относятся к режиму вынужденной удаленки и когда, на их взгляд, можно будет вернуться в офис.
Согласно результатам исследования, только 21% сотрудников переведены на удаленку, половину из них отправили по домам до тех пор, пока не закончится распространение коронавируса, а на одну-две недели - 30% респондентов.
Больше, чем половине опрошенных (60 %) нравится вынужденная удаленка, а 78% добавили, что такой режим гораздо эффективнее для выполнения рабочих задач.
Многие обращают внимание на то, что теперь не надо тратить время на дорогу до офиса (78%), около половины опрошенных отметили, что теперь есть возможность самостоятельного планирования дня (57%), вокруг нет отвлекающих коллег (57%), а также можно позже просыпаться (54%).
Что касается времени, которое необходимо будет провести в режиме удалённой работы, каждый пятый (23%) считает, что это продлится до середины апреля, 21% уверен, что что все закончится в конце апреля, а 18% полагают, что все продлится до самого лета.
Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, как эффективно трудиться на удаленке.
ИСТОЧНИК KP.RU