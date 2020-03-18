Психолог посоветовала, как эффективно трудиться на удаленке

18 Март 2020 2020-03-18T14:15:08+03:00

Многие организации предложили сотрудникам трудиться из дома и не посещать офис во время эпидемии

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Сотрудники многих фирм перешли на удаленный режим работы в связи с коронавирусом. И если одни трудятся продуктивно и успешно справляются со своим фронтом работ, то другие признаются, что им сложно настроиться на рабочий ритм дома.

Психолог, доценту кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева дала несколько советов, как организовать свой рабочий день на удаленке и при этом не терять эффективность.

Специалист отмечает, что в плане организации работать из дома труднее, чем из офиса. Если на работе существуют определенные нормы и правила, а присутствие коллег дисциплинирует, то дома человек может полагаться только на самодисциплину и самоорганизацию.

Помочь может составление графика: какое время — для работы, а какое — для домашних дел.

- Прежде всего нужно составить график таким образом, чтобы отделить домашнее от рабочего. Можно составлять график с учетом своих биологических часов. Если ты сова, то можно дать себе слабину и начинать рабочий день не в 9:00, а в 11:00, но при этом придется сместить время окончания работы. Можно даже поставить будильник, чтобы не прерываться раньше времени, - рассказывает специалист ФАН.

В работе допустимы перерывы, но не более 10-15 минут. А вот лукавить и идти на сделку с совестью точно не стоит.

- Фразы «я же сделаю», «все равно мне это надо к завтрашнему утру отправить», «у меня вся ночь впереди, а сейчас я лучше займусь домашними делами» - это пагубно. Менять день с ночью плохая история, которая может отразиться на организме, - отмечает психолог.

Имеет смысл ставить четкие сроки выполнения той или иной работы. А в качестве контролирующего привлекать кого-то из родственников.

Организовать свое рабочее место следует так, чтобы другие члены семьи не отвлекали вас.

- Не менее важно организовать свое рабочее пространство. В оригинале это может быть комната, куда никто не будет заходить. Если такой возможности нет, то можно договориться с родственниками, чтобы они вас не отвлекали во время работы, - советует эксперт.

Если в доме есть дети, то задача усложняется. Психолог советует родителям договариваться с детьми и пытаться извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации для всех членов семьи.

С подростками нужно договариваться как со взрослыми, а вот ученики начальных классов с удовольствием вливаются в игру-контроль.

«Можно со школьником договориться: «Ты сделаешь свою работу, я сделаю свою работу». Ребенку стоит предложить: «давай мы друг друга будем контролировать и проверять. Я буду смотреть, чтобы ты не отвлекался, а ты посмотри, чтобы я не отвлекалась», — предложила Татьяна Яничева.

С совсем маленькими детьми могут помочь близкие. Не нужно стесняться просить о помощи на несколько часов. Если помощников нет, то график стоит планировать исходя из режима дня малыша: например работать, когда кроха спит.

Если же пытаться все делать одновременно, то в конце дня будет гораздо больше усталости, чем от реального похода на работу. Ключиком к успешному совмещению будет четкое планирование интервалов: когда вы занимаетесь ребенком, а когда — работой.

Кстати, в России только 16% работодателей отпустили своих сотрудников на удаленную работу, остальные не могут этого сделать по объективным причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU