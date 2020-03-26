Почти половина человечества находится на карантине из-за коронавируса

26 Март 2020 2020-03-26T15:57:28+03:00

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Коронавирус охватил около 200 стран мира и заставил почти 3 миллиарда человек находиться в изоляции. Как сообщает Sky News, наиболее серьезные карантинные ограничения ввели в станах Европы. Например, Италия была первой страной ЕС, объявившей о запрете на внутренние перемещения - так называемая "красная зона", которой отмечали на карте только север страны, распространилась на всю Италию. Жителям запрещено покидать дома без особой необходимости, закрыты школы, магазины. Во Франции к подобным ограничениям добавили просьбу к населению отказаться от семейных сборов, временно не ходить в гости к пожилым членам семьи.

В Германии ввели штрафы за закупки впрок, по 200 евро нужно будет заплатить за встречи на улице в компании из двух человек, 250 евро за пикники, 1000 евро за спортиные мероприятия.

В России вводят штрафы за нарушение карантина, если человек заболел или находился в контакте с инфицированным, то необходимо соблюдать изоляцию 14 дней.

Из 3 миллиардов человек почти 1,5 миллиарда, по данным издания, находятся не просто в изоляции, а на карантине без разрешения покидать дома.

ИСТОЧНИК KP.RU