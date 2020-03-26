Зеленский закрывает границы Украины из-за коронавируса даже для оставшихся заграницей граждан

26 Март 2020 2020-03-26T20:05:29+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о закрытии с 27 марта границ страны. Запрет на въезд и выезд действует как для иностранцев, так и для граждан Украины, которые выехали в другие страны.

О туристах, которые застряли за границей, "позаботятся дипломаты". Украинцам следует обращаться в посольства стран пребывания для получения консультация и за необходимой помощью. Эвакуировать в Украину не собираются.

- Кабинет Министров на один месяц ввел режим чрезвычайной ситуации, -сказано в сообщении Владимира Зеленского на его странице в фейсбуке. - . Это важное решение для здоровья украинский. Его не следует путать с чрезвычайным положением. Этот режим - не про диктатуру, это - о дисциплине.

Президент Украины заявил, что в страну завозят около 100 тысяч тест-систем на определение коронавируса, 200 тысяч респираторов. Он опроверг сведения, ранее появившиеся в СМИ о том, что для членов правительства, Рады и президента готовят вип-палаты в больницах:

- У нас не «совок», и не будет никаких люксовых палат для «членов ЦК». Ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца.

В Украине от коронавируса скончались четыре человека, заражены 136.

ИСТОЧНИК KP.RU