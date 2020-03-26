2020-03-26T00:18:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Умершие от коронавируса на Украине: в Сумской области скончалась еще одна женщина

Число умерших от коронавируса на Украине возросло до четырех, заразились 136 человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число заразившихся коронавирусом на Украине возросло до 136 человекЧисло заразившихся коронавирусом на Украине возросло до 136 человекФото: REUTERS
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Число умерших от коронавируса на Украине возросло до четырех: в Сумской области скончалась 76-летняя женщина с подозрением на COVID-19. Всего же, по официальным данным, на территории страны выявлено 136 инфицированных.

О смерти пенсионерки, «у которой экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат», сообщила на своей странице в Facebook областная администрация. При этом отмечается, что «причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не являются основанием установления окончательного диагноза», и от чего именно она умерла, станет точно известно только после лабораторного исследования.

Ранее о том, что на Украине зарегистрировано 136 «лабораторно подтвержденных» случаев заражения коронавирусом, сообщил журналистам и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава страны Игорь Кузин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, режим ЧС из-за распространения инфекции введен в девяти украинских областях, Россия эвакуирует своих граждан из соседней страны поездами, потому что с 23 марта в Незалежной закрыты все аэропорты, кроме столичного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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