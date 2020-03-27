2020-03-27T00:52:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Минздрава рассказал, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса на людях

Разработкой препарата в России занимаются несколько госучреждений и частные фармацевтические организации
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Разработкой вакцины от коронавируса занимаются несколько госучреждений и частные фармацевтические организацииРазработкой вакцины от коронавируса занимаются несколько госучреждений и частные фармацевтические организацииФото: REUTERS
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Клинические испытания вакцины против коронавируса COVID-19 в России начнутся через несколько месяцев. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, уточнив, что разработкой препарата занимаются несколько госучреждений и частные фармацевтические организации.

«Ориентировочно, клинические испытания начнутся через пять – шесть месяцев. Это те сроки, которые называют разработчики», - сказал глава российского Минздрава в эфире программы «Время» на Первом канале.

Он отметил, что уже начались первые доклинические исследования. Михаил Мурашко также напомнил, что теперь в клиниках пройти тестирование на коронавирус может любой желающий, но это нужно далеко не всем, только тем, кто относится к группам риска – например, людям, вернувшимся из зарубежных поездок или контактировавшим с заболевшими. При этом министр подчеркнул, что главное – это не тестирование, «а именно комплекс мер, которые позволяют предотвратить распространение инфекции».

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, неделю назад Роспотребнадзор сообщил о начале испытаний вакцины против коронавируса COVID-19 на лабораторных животных.

10 шагов по профилактике коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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