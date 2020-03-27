2020-03-27T03:39:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Мишустин поручил Росавиации принимать решения о рейсах для эвакуации иностранцев

Разрешения на полеты других категорий будет давать правительство
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр России Михаил МишустинПремьер-министр России Михаил МишустинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Принимать решения о рейсах для эвакуации иностранцев на родину теперь будет Росавиация, а выдавать разрешения на полеты других категорий – правительство. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В сообщении пресс-службы кабмина уточняется, что Росавиация будет принимать решение не только о рейсах, связанных с вывозом иностранцев, но и грузовых, почтовых, санитарных, гуманитарных, а также перегонах пустых воздушных судов для технического обслуживания, транзитных полетах с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории страны.

«Выдачу разрешений на полёты других категорий рейсов осуществлять только по отдельным решениям правительства Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, на фоне вспышки коронавируса COVID-19 Россия с 16 марта ограничила авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией, 20 марта ввела ограничения на полеты в Соединенные Штаты, ОАЭ и Великобританию, а через три дня закрыла авиасообщение почти со всеми остальными государствами. Ограничения не коснулись только рейсов из Москвы в столицы стран и чартерных рейсов для вывоза россиян.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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