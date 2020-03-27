27 Март 2020 2020-03-27T08:00:01+03:00

ЕГЭ-2020 предложили перенести на август и сдвинуть прием в вузы Фото: Анастасия Осипова

В Госдуме отмечают, что дистанционное образование, введенное в рамках профилактики коронавируса, не позволяет качественно подготовиться к экзаменам

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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил перенести основной период Единого Государственного экзамена на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приемных кампаний в вузах страны в связи с распространением коронавируса.

«В целях принятия превентивных мер по сохранению жизни и здоровья школьников, совместно с Институтом прогрессивного образования просим Вас рассмотреть предложение», - приводит РИА Новости содержание письма, которое депутат направил вице-премьеру Татьяне Голиковой

Чернышов отметил, что по оценке экспертов введенное в качестве профилактике дистанционное образование привело к тому, что многие уроки свелись к конспектированию учебных параграфов. В результате школьники «теряют возможность качественно подготовиться к экзаменам». «Без переноса ЕГЭ это сильно ударит по общей успеваемости и снизит баллы для поступления», - заключил он.

Напомним, ранее из-за коронавируса уже перенесли досрочный этап единого госэкзамена, позже Чернышов предложил провести основной этап ЕГЭ в 2020 году дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU