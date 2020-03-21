ЕГЭ-2020 предлагают провести дистанционно из-за коронавируса
Заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов предложил провести основной этап Единого государственного экзамена в 2020 году дистанционно.
Из-за распространения коронавируса COVID-19 школы нашей страны уже переведены на досрочные каникулы, а многие вузы — на удаленное обучение. По мнению депутата, другие профилактические меры тоже стоит планировать заблаговременно.
"ЕГЭ также является мероприятием массовым. Наши дети имеют право как на получение и подтверждение своих знаний педагогами, так и право быть здоровыми. А нахождение в одном помещении в течение нескольких часов такое право фактически отменяет", — цитирует RT текст обращения, которое было направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
Необходимые для сдачи ЕГЭ материалы планируется загрузить на одну из образовательных онлайн-платформ.
Сайт kp.ru писал, что ранее из-за коронавируса уже перенесли досрочный этап единого госэкзамена. Он должен был начаться на этой неделе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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