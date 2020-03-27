Ученые назвали болезни, которые резко осложняют коронавирус

27 Март 2020 2020-03-27T09:37:40+03:00

Люди с проблемами с сердцем в четыре раза чаще умирают от коронавирусной инфекции

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Наличие тяжелых проблем с сердцем и сосудами более чем в четыре раза увеличивает риск смерти от коронавирусной инфекции. К таким выводам пришли китайские медики.

«Мы выяснили, что между нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы и смертностью среди пациентов, страдавших от коронавирусной инфекции (COVID-19) есть статистически значимая связь», - говорится в статье специалистов, опубликованной в журнале JAMA Cardiology.

Отмечается, что проблемы с сосудами и сердцем были замечены каждого пятого больного в Ухане.

По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) болезни сердца и сосудов на данный момент остаются одной из главных причин смерти в мире. Каждый год от таких заболеваний умирают около 17 млн. человек.

Напомним, ранее ученые рассказывали, что группа крови влияет на риск заразиться коронавирусом. Результаты исследования показали, что люди со второй группой крови наиболее подвержены заболеванию.

ИСТОЧНИК KP.RU