Ученые: группа крови влияет на риск заразиться коронавирусом

17 Март 2020 2020-03-17T21:52:28+03:00

Китайские вирусологи провели исследование с участием нескольких тысяч пациентов с COVID-19

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Люди со второй группой крови наиболее подвержены новому типу коронавируса. Риск заразиться COVID-19 у них значительно выше. К такому выводу пришли китайские вирусологи.

Ученые изучили данные 2173 пациентов с коронавирусом из трех больниц в Ухане и Шэньчжэне, в том числе 206 тех, что уже скончались.

Сравнение процентного соотношения групп крови показало, что из 1775 зараженных в госпитале "Цзиньиньтань" у 37,75% была вторая группа крови, у 26,42% - третья, у 25,80% - первая. Реже всего инфекцию подхватывали граждане с четвертой группой.

Аналогичные результаты показали тесты, проведенные на 398 пациентах из другой больницы Уханя и госпиталя в Шэньчжэне. Об этом сообщается на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv.

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ИСТОЧНИК KP.RU