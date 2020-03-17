Ученые: группа крови влияет на риск заразиться коронавирусом
Люди со второй группой крови наиболее подвержены новому типу коронавируса. Риск заразиться COVID-19 у них значительно выше. К такому выводу пришли китайские вирусологи.
Ученые изучили данные 2173 пациентов с коронавирусом из трех больниц в Ухане и Шэньчжэне, в том числе 206 тех, что уже скончались.
Сравнение процентного соотношения групп крови показало, что из 1775 зараженных в госпитале "Цзиньиньтань" у 37,75% была вторая группа крови, у 26,42% - третья, у 25,80% - первая. Реже всего инфекцию подхватывали граждане с четвертой группой.
Аналогичные результаты показали тесты, проведенные на 398 пациентах из другой больницы Уханя и госпиталя в Шэньчжэне. Об этом сообщается на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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