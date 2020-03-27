Песков подтвердил, что был на дне рождения Аллы Крутой, но не виделся там со Львом Лещенко

27 Март 2020 2020-03-27T14:44:17+03:00

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что был на дне рождения Аллы Крутой, но сообщил, что не виделся там со Львом Лещенко, который заразился коронавирусом.

Я заезжал туда, Лещенко не видел, видимо, он тогда ушёл. Но, собственно, тогда уже никто и за руку не здоровался и т.д.», - заявил представитель Кремля.

Песков особенно отметил, что все это было более двух недель назад, а именно столько длится инкубационный период нового коронавируса.

Напомним, в больницу в Коммунарске с воспалением легких Льва Лещенко вместе с его супругой попал 24 марта. У обоих сразу взяли анализы на коронавирус. Позже тесты показали положительный результат. Буквально через два дня в ту же больницу госпитализировали Игоря Николавеа, у которого также подтвердился COVID-19 и который пересекался с Николаевым и дюжиной других звезд, едва вернувшись с американских гастролей.

ИСТОЧНИК KP.RU