Льву Лещенко стало лучше после попадания в реанимацию

Накануне поклонников Народного артиста РСФСР Льва Лещенко испугала новость о том, что его перевели в реанимацию. Напомним, у знаменитого пациента двустороннее воспаление легких и подозрение на коронавирус (никто из окружения Лещенко этот диагноз не подтверждает, говорят – «ждем результатов теста»). Вечером среды Лев Валерьянович начал задыхаться, и его перевели в реанимацию для проведения необходимых процедур.

- Учитывая, что у Льва Валерьяновича двустороннее воспаление легких, в таком возрасте (артисту 78. – Ред.) может быть недостаток кислорода. Его перевели в реанимацию временно, а сейчас снова в палату обратно, - объяснил тогда kp.ru ближайший друг артиста Владимир Винокур.

К счастью, усилия врачей и молитвы поклонников не прошли даром: утром четверга состояние Льва Лещенко улучшилось.

- Лечат! Сегодня лучше!!! – кратко и емко сообщил kp.ru Владимир Винокур.

Напомним, с понедельника 23 марта Лев Валерьянович и его 66-летняя супруга Ирина Лещенко находятся в главной «коронавирусной» клинике столицы в Коммунарке. Их госпитализировали из-за ухудшения самочувствия после гастролей в США и Канаде – супруги вернулась в Россию 11 марта и вскоре почувствовали себя плохо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мог подцепить заразу в самолёте»: Коллега рассказала, почему у Лещенко заподозрили коронавирус

По словам поэтессы Любовь Воропаевой, певец недавно прилетел из Америки (подробности).