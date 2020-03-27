2020-03-27T19:49:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Минздрава рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса

По словам министра, солнце действительно отрицательно влияет на вирус
Юлия Кекова
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Фото: Екатерина Штукина/ТАССФото: Екатерина Штукина/ТАСС
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Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса в России и мире.

По словам министра, солнце на самом деле оказывает негативное влияние на вирус, тем самым снижая уровень его попаданию в организмы людей.

- Солнце и его ультрафиолетовые лучи действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, что установились сегодня в Москве. Когда температура воздуха повысится выше отметки 20-25 градусов - уже можно будет говорить об этом. Однако посмотрите на юг Европы. Там температура выше чем у нас, но пока что заболеваемость остается на достаточно высоком уровне, - сказал Мурашко во время прямого эфира на канале kp.ru в TikTok.

Ранее глава Минздрава сообщал, как диагностируют и лечат коронавирус в России. По словам министра, та работа, которая была проведена за последние несколько недель в нашей стране, в частности по обучению врачей диагностики коронавируса, была достаточно массированная и продуктивная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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