2020-03-27T20:10:18+03:00
Общество

В Родительском комитете оценили решение о переносе ЕГЭ

Ранее было решено перенести начало экзаменов на 8 июня
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Родительском комитете оценили возможность переноса ЕГЭ-2020В Родительском комитете оценили возможность переноса ЕГЭ-2020Фото: Евгения ГУСЕВА
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27 марта было принято решение перенести основной период Единого государственного экзамена в связи с пандемией коронавируса. Экзамены начнутся 8 июня 2020 года.

Эту новость прокомментировала Председатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец. Она отметила, что сейчас школьники находятся в достаточно затруднительном положении. Далеко не все школы могут обеспечить дистанционное обучение из-за отсутствия технического оснащения.

- Проблема заключается в том, что к ЕГЭ нужно реально готовиться, то есть нужно обучать школьника именно сдаче ЕГЭ. Без этого дополнительного обучения ребёнок, даже если он в совершенстве владеет предметом, на высокий бал ЕГЭ может не сдать, - приводит её слова RT.

Волынец также отметила, что пока непонятно, как это будет организованно. По её словам, большинство учеников не имеет возможности обучаться дистанционно. В этом случае возникает вопрос - будут ли они "догонять" летом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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