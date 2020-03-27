В Родительском комитете оценили решение о переносе ЕГЭ
27 марта было принято решение перенести основной период Единого государственного экзамена в связи с пандемией коронавируса. Экзамены начнутся 8 июня 2020 года.
Эту новость прокомментировала Председатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец. Она отметила, что сейчас школьники находятся в достаточно затруднительном положении. Далеко не все школы могут обеспечить дистанционное обучение из-за отсутствия технического оснащения.
- Проблема заключается в том, что к ЕГЭ нужно реально готовиться, то есть нужно обучать школьника именно сдаче ЕГЭ. Без этого дополнительного обучения ребёнок, даже если он в совершенстве владеет предметом, на высокий бал ЕГЭ может не сдать, - приводит её слова RT.
Волынец также отметила, что пока непонятно, как это будет организованно. По её словам, большинство учеников не имеет возможности обучаться дистанционно. В этом случае возникает вопрос - будут ли они "догонять" летом.
ИСТОЧНИК KP.RU